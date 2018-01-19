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    川普笑了！苹果2500亿美元海外现金或遣返美国

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯】1月19日消息，据外媒报道，苹果公司周三宣布一系列举措，以迎接2017年底通过的税改法案，其中最引人瞩目的举措就是计划将2500亿美元的全部海外现金遣返美国。

    川普笑了！苹果2500亿美元海外现金或遣返美国
    苹果2500亿美元海外现金或遣返美国（图片来自baidu）

    　   苹果表示，计划将囤积在海外的现金遣返回国，预计将为此缴纳约380亿美元的税款。根据新的遣返税率15.5%计算，这意味着该公司将把囤积在海外的2500亿美元现金几乎全部汇回美国。

    　　苹果还表示，计划未来5年投入逾300亿美元，用于资本支出。其中大约100亿美元将投资在美国的数据中心。该公司还计划扩大去年创立的先进制造基金的规模，从10亿美元增至50亿美元。

    　　由此苹果指出，该公司未来5年将为美国经济做出逾3500亿美元的“直接贡献”，尽管尚不清楚该公司将如何达到这一数字。

    　　据了解，美国的新税法对于美国跨国公司海外利润征税，进行了大规模改革。取消了过去35%的企业所得税率。如果是海外现金，则收取15.5%的一次性转入税率，如果是流动性比较低的海外资产，收取8%的税金。

           美国哈佛大学商学院的学者表示，新税制存在一个漏洞，美国跨国公司可以把海外现金从高税率资产转变为低税率资产，也就是把税负从15.5%变为8%。如果按照苹果的例子，苹果能够避免40亿美元的一次性税负。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：川普笑了！苹果2500亿美元海外现金或遣返美国http://news.zol.com.cn/675/6753233.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/675/6753233.html report 1091   【中关村在线新闻资讯】1月19日消息，据外媒报道，苹果公司周三宣布一系列举措，以迎接2017年底通过的税改法案，其中最引人瞩目的举措就是计划将2500亿美元的全部海外现金遣返美国。苹果2500亿美元海外现金或遣返美国（图片来自baidu）　   ...
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