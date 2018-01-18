区块链是下一风口？但一不小心就会翻车

去年12月17日，据比特币平台CEX.IO显示，比特币美元报价首次冲破20000美元大关，再创历史新高，而后比特币便进入了调整期，价格一路走低。



区块链是下一风口？（图片来自baidu）

当比特币等虚拟货币全线暴跌时，区块链概念异常火爆。真格基金创始人徐小平都在为区块链疯狂打Call，其他的如网易推出区块链招财猫，柯达搭上区块链的概念也是起死回生。

由此来看，区块链就是下一风口。不过这股东风可是不好搭，一不小心就会翻车，你是老司机也不行。

下一个风口的区块链到底是啥

现在研究和投入区块链技术的人都把它誉为继蒸汽机、电力、互联网之后，下一代颠覆性的核心技术。这有点言过其实，简单来说区块链是一种去中心化的、共享和加密的分布式账本技术。

这里可以用一个事例说明：现在我们在淘宝等网购的流程是：你将钱打给支付宝－支付宝收款后通知卖家发货－卖家发货－你确认收货－支付宝把钱打给卖家。这里边支付宝就是买家和卖家之间的“中心”。

而在区块链上，卖家和买家间是没有“中心”的，而是卖家买家直接交易。交易流程会被统一记录并对外广播。此时路人甲乙丙丁都听到了这些消息，因此所有人都在心中默默记下了这次交易，然后交易就完成了。

所以这就引出了区块链的一个巨大优势——去中心化，其好处就是简化处理方式，并且排除了被中心化代理控制的风险。比如说现在，支付宝+微信支付已经垄断了移动支付，又比如说我们的中间商携款跑路等等。

但是去中心化后也不是没有风险，就是信息的确认风险。不过现在我们也不比担心了。一个完整的区块链应用，包括四个组成部分，即共享账本、智能合约、隐私保护和共识算法。

下边就用借钱与还钱这个例子来说：

A表示借给B 100元钱，这时交易流程会被统一记录并对外广播。此时路人甲乙丙丁都听到了这些消息，因此所有人都在心中默默记下了这次交易；

而后B表示收到A给的100元钱，这时交易流程会被统一记录并对外广播。此时路人甲乙丙丁都听到了这些消息，因此所有人都在心中默默记下了这次交易。

同时双方的借条是以智能合约的形式被统一记录并对外广播，此时路人甲乙丙丁都听到了这些消息，因此所有人都在心中默默记下了这次交易。智能合约里规定了借条的触发机制以及还款的触发机制。

这时，A说已经放款，B说已经收到A的放款，就已经激活了借条；如若规定3日后，B需要归还欠款，则3日后，系统会自动执行还钱的相关操作，这时交易流程会被统一记录并对外广播。此时路人甲乙丙丁都听到了这些消息，因此所有人都在心中默默记下了这次交易。

因此这就少了很多AB两人耍无赖的行为，因为其他人那里会有这个交易的详细备份，谁也没法改。另外也简化了日常生活中借钱与还钱的流程。

区块链最先会在哪些领域爆发

一个完整的区块链应用，使区块链具有去中心化、连续性、可追溯性等特点，相较现有的互联网技术，能更好地减少信息交互和企业运营过程中的摩擦阻力。就此来看，银行金融业务，物联网，网络安全，证明与公证等领域将会是最先用上区块链技术。

如银行领域，有报道称瑞士银行和英国巴克莱银行都已经开始使用区块链技术进行试验，并以此来加快后台结算功能。对此银行业甚至说，区块链至少可以缩减高达200亿美元的中间人成本。

网络安全也很好理解，就是通过分布式加密技术发送经过验证的数据，可以确保了数据的正确来源，同时在此期间也给黑客截获数据提供了难题。

最厉害的还是在证明与公证领域，这样如何证明“我是我”以及“我妈是我妈”，直接利用区块链的可追溯行就完成了。

据太平洋证券研报显示，2017年可以看做区块链应用开始逐步落地的元年，包括Microsoft、 Oracle、BAT 在内的科技巨头及初创公司纷纷开始推出自己的区块链应用及产品，主要集中在金融及物联网领域。

区块链现在的所面临的问题

区块链技术本身并没有什么问题，最他的问题来自于他的产品，如比特币等虚拟货币问题，ICO问题。

如比特币被某些不法分子利用作洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。如2017年六月，英国、乌克兰、俄罗斯、丹麦等地都爆发一种名为Petrwrap或者Petya的勒索病毒，而比特币就是赎金。

除此之外，被端掉暗网之一“丝绸之路”，上面充斥着像毒品、色情、黑客、杀手……而该平台上所有非法物品均通过比特币交易，价格标准不一。

这就是利用了比特币的高度匿名机制。警察或者说任何人都可以看到地址，看到里面的钱，却无法干涉里面的比特币使用。即便是能追踪到最后的地址，但是虚拟账户跟现实中的人也是很难建立起连接，在加上经过几次转账后就无法分清比特币的来源了。

另一个是ICO，而所谓的ICO项目，它的真实性谁也验证不了。这里想参与ICO项目人所交的都是真金白银或者是比特币，换来的则是ICO项目人员发行的“代币”，当ICO项目黄了之后，你除了手里有代币，其他什么也没有剩下。

本周，中国、韩国出台多种政策用来打压数字货币，受两国影响，数字货币全线下跌，跌幅绝大多数在20%以上，在过去24小时内，市值前十的数字货币中，瑞波动币下跌超35%，表现最差；比特币跌幅最小为17.7%。

至于ICO项目，在2017年9月，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会共同发布关于防范代币发行融资风险的公告。这基本上就是给ICO宣判了死刑。

最后要说的是，区块链及其产品，本质是对区块链技术的一种共识，但是现在却被用来当做了资本炒作的工具。所以说现在区块链技术我们都可以关注，但是借区块链炒出来的概念一定要当心，不然会翻车。

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