【中关村在线新闻资讯】1月16日消息，据《每日邮报》报道，未来短短10年内，狗就可以通过说话与主人沟通了，不必再依靠吠叫表达自己的情绪。



想跟狗狗对话？未来十年内可通过AI能实现（图片来自baidu）

北亚利桑那大学教授康·斯洛博奇科夫（Con Slobodchikoff）正在开发一种新技术，解读草原犬鼠的叫声，并表示这一技术最终可以用来解读其他动物的叫声。 草原犬鼠利用一种复杂的方式召唤群体成员，并警告它们有危险来临。它们能详细地向其他成员通报潜在的危险——甚至能以下述方式描述威胁：一只很瘦的棕色郊狼正在迅速逼近。

已经研究动物逾30年的斯洛博奇科夫向CNBC表示，“我认为，如果我们能解读草原犬鼠的叫声，当然也能解读狗和猫的叫声。”斯洛博奇科夫早在2013年就表示，通过广泛的研究，这项技术将在未来10年成为现实。

亚马逊研究人员威廉·海厄姆（William Higham）也曾表示，能解读狗和猫叫声的设备将在10年内问世。从人们目前用于宠物的巨额资金可以看出，这类技术有巨大的需求。他去年表示，“需要有人来开发这样的技术。”

斯洛博奇科夫认为，大量与狗有关的视频，有助于破译它们的真实行为，并帮助人们翻译这类想法：我现在想进食了、我想出去遛遛。

他说，这一技术可以进行微调，使人能与动物交谈、对话，“如果专家能利用技术理解狗的想法，我们就可能向那些行为恶劣或攻击性过强的狗提供帮助。”

他预测，一旦人们能开始与动物交谈，就会意识到，它们是活生生、会呼吸、会思考的生命，为人类生活做出了重大贡献。



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