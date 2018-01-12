小米6存在严重问题未解决 买了就是个坑

最近，笔者入手了一部小米6手机，因为小米6取消了3.5mm的耳机孔，为了能够顺利听歌，谨慎起见同时购买了小米6的type C的官方降噪耳机。

手机的价格是2299元，耳机又花掉了299元。



购买截图

在拿到产品之后，问题就来了。在笔者配戴耳机用小米6听歌的过程中遇到了以下问题：



2.小米6经常无法识别自己的小米耳机，有的时候需要多次插拔的反复过程才可能恢复，而且，至于耳机什么时候可以恢复正常，这个完全就看运气了，在笔者的体验中，这个恢复过程可能需要10秒钟到1分钟，然后你才能用耳机听歌；

这些问题，经过笔者调查发现并不是个例，在小米论坛上有大量的讨论这类问题的帖子：



小米论坛截图



小米论坛截图



小米论坛截图

评论区中也是大量的遇到这类问题的用户，说明这是小米手机和耳机存在的普遍问题。而且迟迟没有解决！



小米一直以高性价比自称，但在小米6这种旗舰手机上仍然出现这种十分严重的问题，这种所谓的“高性价比”还能站得住脚吗？

小米6生动诠释了：2299元+299元，你可以买到一部无法正常听歌的“高性价比”手机组合套餐。



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