【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，英特尔公司CEO科再奇在他今天的CES开幕演讲中宣布，英特尔将与法拉利北美分公司进行合作。这次合作主要是为了把人工智能技术引入法拉利北美系列挑战赛。



英特尔将与法拉利进行合作：把AI引入赛车运动（图片来自于推特）

这次将人工智能技术引入法拉利北美系列挑战赛，电视观众将会成为最大的受益者。英特尔“至强”可扩展处理器平台与Neon Framework来提高观众的观赛体验。人工智能可以帮助传播方来进行数据分析，与空中无人机拍摄到的航拍画面结合起来。转播员可以实时分析赛事，增强车迷观看法拉利北美挑战赛的体验。

除此之外，英特尔人工智能产品能够针对无人机拍摄到的视频数据进行推理与分析，通过采用物体识别模型和标记视频捕捉，让驾驶员能够从无人机拍摄到的画面中“看到”自己的表现。

去年11月的时候，美国财经网站CNBC向英特尔公司CEO科再奇进行了专访，专访中科再奇表示人工智能的发展还在初期。许多科技界人士都希望对于人工智能进行监管，科再奇则认为现在谈这些事情还太早。

特斯拉公司CEO艾隆·马斯克和知名科学家霍金都在提醒人们人工智能对于人类是一个极大的威胁，但科再奇却认为现在暂时并不适合对人工智能技术进行任何监管。人们对于人工智能唯一能做的就是促进它的创新，帮助它发展。比如，人工智能技术在医疗领域可以造福人类。

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