进军共享单车！滴滴与小蓝车达成托管合作

【中关村在线新闻资讯】1月9日消息， 滴滴宣布将推出共享单车平台，并正式与小蓝单车达成单车业务托管合作。



滴滴宣布与小蓝达成托管合作（图片来自baidu）

滴滴出行宣布，将于近期在滴滴App内推出共享单车平台，该平台将汇集ofo小黄车、小蓝单车和即将上线的自有品牌，未来还会接入更多单车品牌。滴滴将陆续推出免押金骑行服务，为用户提供更好的体验。

同时，滴滴今天正式与小蓝单车达成单车业务托管合作。未来一段时间，用户可继续通过滴滴App免押金使用小蓝单车。

根据托管安排，小蓝单车的品牌、押金和欠款等各项事务仍归属于小蓝公司。滴滴将提供“小蓝单车App用户押金、特权卡及充值余额可转换为等值滴滴单车券和出行券”的备选方案，1月17日起用户可以自主选择转换（具体方案请关注滴滴App近期公告），或继续与小蓝公司沟通协商其他解决方案。

与此同时，小蓝车CEO李刚表示，经过几个月努力，通过各种途径，个人筹措到部分资金，为小蓝单车野兽骑行的员工发放所欠工资，为供应商降低损失。即日起将陆续发放所欠薪酬。同时，将会在春节前与供应商展开债务重组，最大限度降低供应商的损失。

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