【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，上周的时候苹果公司的两个大股东曾经对外发布了一封公开信，表示他们将对于青少年的健康成长负责，并帮助家长来监管孩子使用手机的情况。这样的表态，也与之前传出的苹果将加入家长监管模式不谋而合。



苹果计划增加家长模式：防止儿童沉迷手机（图片来自于谷歌）

苹果反面则在本周发布了一份声明，并表示苹果始终关注孩子们的健康成长。他们计划在未来开发几项新的功能，帮助家长更好地保护孩子们的上网安全。苹果并没有具体描述他们计划推出的新功能，但这些功能无非是可以让家长们控制和限制iOS设备上的内容，例如应用程序、电影、网站和音乐。

苹果公司昨天面向iOS以及Mac产品发布更新，版本是iOS11.2.2以及macOS High Sierra 10.13.2，用以修复Spectre安全漏洞。

之前英特尔爆出爆出的Meltdown和Spectre漏洞对整个行业带来了很大影响。现在苹果iOS 11.2.2的更新修复了Safari浏览器和WebKit的Spectre安全漏洞。另外，苹果最新版的macOS High Sierra 10.13.2同样修复了Spectre安全漏洞。

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