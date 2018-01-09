【中关村在线新闻资讯】1月9日消息， 就在今天索尼正式对外公开了年末商战的成绩单。在今年的圣诞假期中，索尼总共售出了590万台PS4。截至2017年12月31日，PS4主机总共售出了7360万台，而PSVR的销量也已经超过了200万台。



PS4全球销量达到7360万：PSVR突破200万台（图片来自于Business Insider）

据了解，一般圣诞假期是从11月末的感恩节开始计算，一直到年末为止。在这为期一个多月的时间里，索尼PS4经历了黑色星期五和圣诞促销活动，最终卖出了590万台。虽然这一数字相比去年有了一定下降。然而，在2017年这一整年中，PS4主机售出了2020万台，再次创造了新高。

除了主机销量之外，本次圣诞假期卖出的游戏数量达到5590万份，超过去年同期的5040万份，增长超过10%。PlayStation Plus订阅用户已经达到3150万个，而去年12月PlayStation Store的销量也再创新高。

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