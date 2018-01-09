    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    PS4全球销量达到7360万：PSVR突破200万台

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月9日消息， 就在今天索尼正式对外公开了年末商战的成绩单。在今年的圣诞假期中，索尼总共售出了590万台PS4。截至2017年12月31日，PS4主机总共售出了7360万台，而PSVR的销量也已经超过了200万台。

    PS4全球销量达到7360万：PSVR突破200万台
    PS4全球销量达到7360万：PSVR突破200万台（图片来自于Business Insider）

           据了解，一般圣诞假期是从11月末的感恩节开始计算，一直到年末为止。在这为期一个多月的时间里，索尼PS4经历了黑色星期五和圣诞促销活动，最终卖出了590万台。虽然这一数字相比去年有了一定下降。然而，在2017年这一整年中，PS4主机售出了2020万台，再次创造了新高。

           除了主机销量之外，本次圣诞假期卖出的游戏数量达到5590万份，超过去年同期的5040万份，增长超过10%。PlayStation Plus订阅用户已经达到3150万个，而去年12月PlayStation Store的销量也再创新高。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：PS4全球销量达到7360万：PSVR突破200万台http://news.zol.com.cn/674/6740194.html

    <中关村在线首页新闻中心频道首页>
    您可能感兴趣： 全球销量达到PSVR突破
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP