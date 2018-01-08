【中关村在线新闻资讯】1月8日消息， 随着特朗普税改的实施，开始有美国的企业将资金流回美国。华尔街的投资机构认为，今年将会有至少4000亿美元流回美国，而这些资金将主要来自于苹果这样的大型科技企业。



苹果等科技企业带头：4000亿美元将回流美国（图片来自于谷歌）

GBH Insights技术研究总监丹尼尔·艾夫斯认为，美国大型科技企业有大约5500-6000亿美元被存在海外，而在今年将会有至少4000亿美元回流回美国。还有分析机构更加大胆，他们认为有超过8000亿美元都会投入到美国本土。

上周花旗集团分析师Jim Suva和Asiya Merchant在接受采访时表示，苹果公司很有可能在今年收购知名视频内容供应商Netflix，这种概率高达40%。他们认为收购的诱因主要来自于特朗普推行的税改而产生的资金回流。

这两名分析师认为，特朗普的税改中最重要的一条内容，就是希望企业能够在减轻税务负担的情况下，把更多的海外资金流回美国。这种资金回流最好的一种方法就是收购大型公司。他们预计，如果苹果将资金回流之后，将有超过2200亿美元可以用于并购和股票回购。

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