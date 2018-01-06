【中关村在线新闻资讯】1月6日消息， 近日荷兰网站telefoonabonnement在Geekbench跑分站上发现了高通新款处理器骁龙670的跑分成绩。不过随后，Geekbench就删除了骁龙670的跑分成绩。该处理器单核1863分，多核5256分。



高通处理器骁龙670跑分流出：8核心设计（图片来自于谷歌）

从telefoonabonnement给出的数据来看，高通骁龙670处理器单核跑分1863分，多核5256分，8核心设计，小核主频1.71GHz。同时，这款处理器是基于Kryo自研核心，而且和此前骁龙845完全一致。

之前的传闻曾表示，高通骁龙670仍将采用10nm工艺，8核心设计，其中2颗Kryo 360和6颗Kryo低功耗核心，采用DynamIQ技术。而GPU也将从Adreno 512升级到Andreno 6系，性能提升预计有25%。在工艺上，高通骁龙670将从LPE升级到LPP，因此在功耗方面会有更好的表现。业内人士推测，骁龙670将在今年第一季度开始投入量产，用来取代骁龙660。







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