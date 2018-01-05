苹果今年少卖1600万台手机:因iPhone换电池

【中关村在线新闻资讯】1月4日消息：据美国财富网站报道，苹果因“降速门”丑闻，宣布将提供29美元低价换手机电池的服务。对此华尔街分析师认为，苹果这一举措将影响到其新财年的业绩。



苹果今年少买1600万台手机（图片来自baidu）

巴克莱资本公司分析师Mark Moskowitz表示，目前全世界大约有5.19亿iPhone用户符合低价更换电池的资格，可能有一成的用户选择更换，如果三成的用户在更换电池之后不再购买新手机，这将会影响到苹果1600万部的手机销量。

原因是，旧iPhone用户只需要更换电池就能够获得更好地续航，并且手机性能也能得到改善，这显然比购买新手机更加经济，因此这将大大削减iPhone用户换机意愿。

目前，智能手机占到了苹果超过一半的销售收入。在过去两年中，苹果手机销售出现了多个季度的下滑，直接导致营收出现十多年来第一次下降，库克遭遇了空前的信任危机。

为了让手机销量增长，苹果采取了多种措施，包括推出十年版重大升级的iPhone X手机，另外保留了大量旧款手机降价销售。目前苹果同时在售的手机高达8款，数量为历史新纪录。

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