【中关村在线新闻资讯】1月5日消息，英特尔公司最近身陷安全漏洞事件中，不过媒体们并没有放过他们。这些媒体发现，去年年底的时候英特尔CEO科再奇曾抛售了手中数千万美元的英特尔股票，因此他们怀疑内部早已得知了类似消息。



科再奇抛售英特尔股票：与安全漏洞无关（图片来自于cnbeta）

面对这一情况，英特尔公司新闻发言人紧急做出声明，他表示科再奇出售英特尔公司持股，是按照事先制定的股票出售计划所完成的，并非临时做出的决定。这样的抛售更与安全漏洞时间毫无关系。在完成本次抛售之后，科再奇手中仍持有25万股英特尔股票。

本周三的时候科再奇在接受采访时表示，谷歌公司的研究人员在几天之前已经通知他们相关漏洞，英特尔也将和整个产业一起来解决漏洞问题。

科再奇还提到，他所了解到的情况是黑客目前还没有利用这样的漏洞，他们现在进行修补主要是为了预防之后被黑客攻击。整个产业原本计划在补丁完成之后再发布数据安全问题报告，但该问题被提前泄露，这主要是因为一些人更新Linux内核的时候透露的。

目前，英特尔进行修复的主要是软件方面，随后才会对硬件进行调整。各个制造商将从下周初开始修复漏洞。受这一事件的影响，英特尔股价周三在纳斯达克证券市场逆市下跌1.59美元，跌幅为3.39%，报收于45.26美元。







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