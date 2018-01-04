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    苹果修订电池更换政策：不需额外电池检测

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月4日消息，据国外媒体9To5Mac报道，苹果公司重新解释了其电池更换政策。只要iPhone 6及后续机型的手机用户愿意支付29美元（约合189元）费用，并且设备没有被损坏，那么苹果就可以进行电池更换，不再需要进行额外的电池状况检测。

    苹果修订电池更换政策：不需额外电池检测
    苹果修订电池更换政策（图片来自baidu）

           苹果公司已向Apple Store发布了新的内部文件，表示不再需要对过了保修期的iPhone电池进行诊断测试，可直接进行电池更换。这意味着所有的iPhone 6、iPhone 6s、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 8和iPhone X用户都能花费29美元更换电池。

            早前有媒体指出，有两种情况不适用苹果电池更换计划：1、用户以前曾经更换过副厂电池；  2、原厂电池经工程师检测后，未达严重耗损标准。

          另外，如果用户想通过AppleCare保修索赔来获得免费的电池更换服务，那么首先还是要进行电池检测。目前的政策规定，如果电池容量不足原始容量的80%，就需要进行电池更换。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果修订电池更换政策：不需额外电池检测http://news.zol.com.cn/673/6732689.html

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