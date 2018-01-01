【中关村在线新闻资讯】1月1日消息，有关索尼新智能机的消息在最近多了起来，不仅仅是马来西亚的监管机构出现的新型号，就在最近，淘宝上也出现了Xperia XA2 Ultra的保护壳。令人意外的是，这款手机虽然搭载骁龙845，不过手机仍然后置单摄像头。



索尼XA2 Ultra保护壳现身淘宝：6寸屏+后置单摄（图片说明

淘宝上已经流出了一些保护壳的图片，Xperia XA2 Ultra依旧采用背部指纹识别的设计。不过和其他旗舰机不同的是，索尼这次并没有使用后置双摄像头的设计，而是依旧采用后置单摄。同时，该机还保留了3.5mm耳机接口，拍照按键也被放到了侧面。

继H8216、H8266、H8276和H8296等手机之后，又一份索尼泄露产品配置表曝光。这份配置表显示该机为H8266（可能是代号），配置方面，采用骁龙845处理器，屏幕为5.48英寸FHD屏，4GB+64GB内存组合，运行Android 8.1系统。

值得一提的是，该机还将提供6GB+128GB内存组合的版本，也就是说索尼用于有6GB运存的手机了，这一点让不少粉丝“热泪盈眶”。







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