谷歌建议厂商为Android 8.0添加降级保护功能

【中关村在线新闻资讯】12月23日消息：Rollback Protection是Android 8.0的一个附加功能，谷歌最近在一篇技术文章中表示，强烈建议OEM厂商在Android 8.0中加入这个功能。

Rollback Protection是一个降级保护功能，使用它之后系统就无法再回滚到老的系统版本。而这也大大提高了系统的安全性，因为Android 8.0是目前最安全的Android系统。

当然，Rollback Protection限制了黑客降级ROOT，也限制了用户自己的ROOT，这让很多Android用户难以接受，因为他们对“玩手机”这件事很在意。



Android 8.0（图片来自必应）

事实上谷歌现在最需要解决的问题并不是如何让厂商们为Android 8.0添加Rollback Protection功能，而是如果让厂商们去使用Android 8.0。

根据最新的数据，Android 8.0在所有Android系统中的占比连1%都不到。尽管谷歌想了各种办法，但厂商们总有各种理由来阻止老款机型升级到Android 8.0。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌建议厂商为Android 8.0添加降级保护功能http://news.zol.com.cn/671/6718415.html