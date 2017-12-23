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    谷歌建议厂商为Android 8.0添加降级保护功能

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

            【中关村在线新闻资讯】12月23日消息：Rollback Protection是Android 8.0的一个附加功能，谷歌最近在一篇技术文章中表示，强烈建议OEM厂商在Android 8.0中加入这个功能。

    　　Rollback Protection是一个降级保护功能，使用它之后系统就无法再回滚到老的系统版本。而这也大大提高了系统的安全性，因为Android 8.0是目前最安全的Android系统。

    　　当然，Rollback Protection限制了黑客降级ROOT，也限制了用户自己的ROOT，这让很多Android用户难以接受，因为他们对“玩手机”这件事很在意。

    安卓8.0添加降级保护功能，升级以后无法降级
    Android 8.0（图片来自必应）

    　　事实上谷歌现在最需要解决的问题并不是如何让厂商们为Android 8.0添加Rollback Protection功能，而是如果让厂商们去使用Android 8.0。

    　　根据最新的数据，Android 8.0在所有Android系统中的占比连1%都不到。尽管谷歌想了各种办法，但厂商们总有各种理由来阻止老款机型升级到Android 8.0。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌建议厂商为Android 8.0添加降级保护功能http://news.zol.com.cn/671/6718415.html

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