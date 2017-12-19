革命性机械硬盘来袭，挑战SSD永不停息

最近几年SSD的增长势头明显盖过机械硬盘，但是机械硬盘可并没有坐以待毙。目前以希捷为代表的机械硬盘也一直在努力创新，虽然在绝对的读写速度上难以和优秀的SSD正面对决，但是不代表机械硬盘在其他方面就拿SSD毫无办法。



希捷

目前机械硬盘的主要优势还是大容量和低价格，并且基于垂直磁记录(PMR)、叠瓦式磁记录(SMR)两种技术，机械硬盘的存储密度最高大约每平方英寸1.5Tbpsi。而就在近日，希捷的CTO（首席技术官）Mark Re在接受Backblaze刊文报道中称：最新研究的HAMR（热辅助磁记录）存储技术硬盘已经接近商用了，HAMR可以大幅度提高每平方英寸的容量。



10TB机械硬盘

HAMR（热辅助磁记录）存储技术到底有什么厉害的呢？简单来讲，就是利用一束接近居里点温度的激光，来加热磁存储介质，使得写入数据的时候可以降低矫顽力，缩小数据位，从而增加数据密度。而居里点温度就是138℃，温度过高就会使得磁性材料永久失去磁性。应用HAMR技术之后，目前的技术已经可以提升到每平方英寸5Tbpsi，而希捷目前PMR硬盘每平方英寸密度最高是1.3Tbpsi。



HAMR（热辅助磁记录）

目前希捷最大的硬盘是12TB，在使用HAMR技术之后，2018年可能达到16TB以上，并且价格更低。到2019年的量产可能达到20TB以上，2023年提升到40TB以上，2030年可能推出100TB以上的硬盘。

希捷硬盘



另外，西部数据也宣布了为了可能使用MAMR“微波辅助磁记录”(microwave-assisted magnetic recording)技术，其实本质和HAMR的区别不大，MAMR其实就是利用微波代替MAMR中的激光束来加热磁盘表面，预计可能在2019年出货，官方称密度高达4Tb。

西部数据硬盘



不过目前HAMR技术还面临一些其他的挑战，包括设计相应的媒介去管理好磁性、热力、光学这些方面所出现的越来越复杂的问题，此外还涉及到激光路径，可靠性和寿命这些方面。并且只是提高密度，对于读写速度是否有提升官方没给出答案。



希捷酷鱼+ intel 傲腾（图源：数字尾巴）

未来的机械硬盘可能使用极低的价格换来极高的容量，如果搭配intel傲腾内存，可能是最佳的使用方案，可以兼顾容量和速度两方面，喜欢折腾的同学非常值得了解一下。

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