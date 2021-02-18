微软发布KB4577586补丁 跟Flash Player说永别了

尽管Adobe Flash Player已经正式退出历史舞台，但是此后仍旧有不少提示更新的情况出现，且很多用户也不知道从哪里卸载。现在好了，微软KB4577586更新补丁正在向Windows 10 20H2、2004 及以上版本推出，以永久删除 Adobe Flash Player。



跟Flash Player说永别了

据报道称，KB4577586是可选的更新，但当用户点击 “检查更新”按钮时，它似乎会自动下载。这个补丁将代表所有版本的操作系统最终告别Adobe Flash Player，它将在未来几周内通过 Windows Update 推送给更多用户，是时候跟Adobe Flash Player道永别了。

需要提起注意的是，新的Windows 10更新无法 “卸载”，也无法恢复Flash Player的支持，所以如果您工作上如果还需要Flash Player，那么请谨慎选择更新。



跟Flash Player说永别了

此外，微软明确表示一些Flash组件可能会继续通过第三方应用驻留在你的电脑上。根据一份支持文件，该补丁旨在仅移除微软安装的 Flash Player，它不会影响你手动安装的任何版本的软件。建议用户手动删除所有 Flash 相关产品，因为它们将继续构成安全风险。

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