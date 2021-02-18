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    微软发布KB4577586补丁 跟Flash Player说永别了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    尽管Adobe Flash Player已经正式退出历史舞台，但是此后仍旧有不少提示更新的情况出现，且很多用户也不知道从哪里卸载。现在好了，微软KB4577586更新补丁正在向Windows 10 20H2、2004 及以上版本推出，以永久删除 Adobe Flash Player。

    微软发布KB4577586补丁 跟Flash Player说永别了
    Flash Player说永别了

    据报道称，KB4577586是可选的更新，但当用户点击 “检查更新”按钮时，它似乎会自动下载。这个补丁将代表所有版本的操作系统最终告别Adobe Flash Player，它将在未来几周内通过 Windows Update 推送给更多用户，是时候跟Adobe Flash Player道永别了。

    需要提起注意的是，新的Windows 10更新无法 “卸载”，也无法恢复Flash Player的支持，所以如果您工作上如果还需要Flash Player，那么请谨慎选择更新。

    微软发布KB4577586补丁 跟Flash Player说永别了
    跟Flash Player说永别了

    此外，微软明确表示一些Flash组件可能会继续通过第三方应用驻留在你的电脑上。根据一份支持文件，该补丁旨在仅移除微软安装的 Flash Player，它不会影响你手动安装的任何版本的软件。建议用户手动删除所有 Flash 相关产品，因为它们将继续构成安全风险。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软发布KB4577586补丁 跟Flash Player说永别了http://news.zol.com.cn/762/7626675.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/762/7626675.html report 870 尽管Adobe Flash Player已经正式退出历史舞台，但是此后仍旧有不少提示更新的情况出现，且很多用户也不知道从哪里卸载。现在好了，微软KB4577586更新补丁正在向Windows 10 20H2、2004 及以上版本推出，以永久删除 Adobe Flash Player。跟Flash Player说永别了据报道称，...
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