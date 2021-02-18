苹果春季发布会3月16日举行 新iPad/mini获重大升级

男人们不仅每年逛两次海澜之家，其实更关注的是每年春秋两季的苹果发布会。目前根据国外玩家报料称，苹果将于3月16日举行春季新品发布会。据悉，届时将会更新全新的iPad系列，并且带来了重大升级，此外AirTags和一些服务之类的也将照例更新。



2021年苹果春季发布会确定

之所以将2021年苹果春季发布会推出的iPad系列定义为重大的更新，是因为目前传闻称新一代iPad Pro或将采用mini LED屏。mini LED屏幕目前爆发在即，而通过在iPad上试水mini LED的话，不仅会带来更出色的视觉效果，并强化移动产品的续航表现。

如果在2021年苹果春季发布会上，苹果当真推出了采用mini LED屏的新一代iPad Pro，那么基本可以确定年底发布的新款iPhone或许也有极大的几率升级到mini LED。类似的步调早有先例，比如在iPhone 12 Pro上的激光雷达就是iPad Pro上先采用的。



新款iPad mini 6

另外，值得关注的就是iPad mini 6了，同样是重磅级的更新。终于，这代iPad mini不再是传统iPad那个过时的造型了。此前有爆料称这款平板具备更高的屏占比，屏幕尺寸扩大到8.4英寸。虽然边框收窄，但是这款平板并不会装备Face ID，而是会装备屏下指纹。

另外爆料者也提到了AirTags和Apple Card，这两个产品都比较小众，尤其是后者大家都已经有花呗了，估计吸引力也不大，这里便不再赘述了。

整体来看，笔者比较关注iPad mini 6，主要是因为iPad mini系列一直价格相对比较亲民，如今造型大变样确实有了购买的欲望。至于iPad Pro嘛，买前生产力，买后爱奇艺，我看就算了吧，除非你工作上有刚需，不然随便弄个标准iPad或者mini就足够了。

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