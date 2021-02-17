国美零售确认黄光裕正式获释 近14年刑期事件脉络整理

黄光裕正式获释，黄光裕出狱了！2月16日，在这样一则重磅消息的刺激下，国美零售大涨近34%，收盘价2.25港元/股，达到2015年5月以来的新高，“国美系”拉近网娱（08172.HK）更是上涨了58%。2月17日，国美零售、拉近网娱分别跌14%、13%。



国美零售确认黄光裕正式获释

今日，国美零售控股有限公司、国美金融科技有限公司、拉近网娱集团有限公司（国美系互联网娱乐公司）分别发布自愿性公告称：黄光裕先生的假释考验期已于 2021 年 2 月 16 日届满，原判刑罚已经执行完毕，正式获释。

自2008年物美掌门人黄光裕入狱案震惊业界以来，如今已经过去近14年。每次有黄光裕出狱或者建兴的消息曝出，物美系的股票都会拉升，可见人们对黄光裕的回归还是充满期待的。如今黄光裕正式获释，我们整理了近14年刑期事件脉络：

2008 年11月19日：黄光裕以操纵证券市场罪被调查。

2009 年1月18日：黄光裕辞去国美电器董事职务，其国美主席的身份也自动终止。

2010年5月18日：北京市第二中级法院作出一审判决，以非法经营罪，内幕交易、泄露内幕信息罪和单位行贿罪判处黄光裕有期徒刑14年，罚金6亿元，没收财产2亿元。

2010 年8月30日：北京市高级人民法院作出二审判决，黄光裕三罪并罚被判14年、罚没8亿元人民币的判决维持不变，刑期从2008年11月17日到2022年11月16日。

2012年：黄光裕获减刑10个月。

2016年：黄光裕再获减刑11个月。

2020年6月24日：北京市第一中级人民法院发布消息依法裁定对黄光裕予以假释。

2021年2月26日：黄光裕已正式获释。

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