国外水军刷好评最低11美元/条 难怪说国外的用工成本高

有官就有私，有私就有弊，这句老话屡试不爽，不论古今中外。根据国外媒体报道，全球最大的电商购物平台亚马逊如今也身陷“刷好评”的水军风波当中。相关机构通过调查得知，目前水军刷好评已经成为规模黑产链条，并曝光最低1.1万美元就可以买到1000条好评。



国外水军刷好评最低11美元/条

当读到这里的时候，小编的心里五味杂陈，都说国外用工成本高，没想到连水军发帖的薪酬都这么高呢啊！如果按照1.1万美元1000条好评的最低报价来看，平均每天虚假的好评就需要支付11美元。要知道咱们这边发一贴才5毛，要不怎么管水军叫“5毛”呢~

言归正传，消费者权益组织 “Which？”最近发现了十个批发亚马逊虚假买家评论的网站，有的每一个评论均价 5 英镑（约合 7 美元）。有的对单独一条虚假评论收取20美元，批量则优惠，比如860美元提供50条虚假评论，11141美元则提供1000条虚假评论。

这家机构指出，面对一个庞大的虚假买家评论 “黑色产业链”，亚马逊在净化平台上面临一个巨大的挑战。亚马逊发言人表示，公司会删除虚假商品评论，并对劣迹商户采取措施。

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