英特尔推出神秘新酷睿i3 网友惊呼这完全是i7的参数

英特尔酷睿i3系列一直凭借出色的性价比而在入门级市场拥有不俗的销量，尤其是在一些特殊时期的酷睿i3系列简直是逆天的存在，因此早年便有了酷睿i3“默秒全”的传说。如今英特尔在工艺上暂时落后是不争的事实，但是在性价比以及供货量上英特尔同样存在优势。





英特尔推出神秘新酷睿i3

格局国外网站报料称，一款名为酷睿i3-10105的新型号出现在了Geekbench上，其规格为4 核8线程，主频3.7GHz，睿频达到了4.4GHz，拥有6MB三级缓存。不得不说，这样的规格跟几年前的酷睿i7-7700十分接近，甚至睿频频率还高出了200MHz。



网友惊呼这完全是i7的参数

这款i3-10105应该是基于10代酷睿的演进版本，因为根据目前的报料称第11代酷睿并没有公布酷睿i3系列的规划，而与现款的酷睿i3-10100相比，频率再度获得了一定的提升。此前网络上也曾曝光酷睿i3-10105F，其包装明确注明是低10代酷睿。

虽说14nm落后不假，但对于入门级三五千一套整机的用户来讲，这样的酷睿i3不香么？

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