AMD锐龙5000轻松超频5.0GHz 只需要这个小工具软件

近日，国外开发者Yuri Bubliy开发的 AMD超频工具 Clock Tuner For Ryzen（CTR）更新2.1 版，新版软件更易用，提供了多种新功能。据悉该软件版本更新后，并且可以让大多数用户使用此款软件将AMD锐龙5000系列CPU超频至5.0GHz，获得明显性能提升。



AMD锐龙5000轻松超频5.0GHz

CTR 2.1提供Hybrid OC模式，其中整合了PX Profile配置文件方案，便于对超频并不是很擅长的用户选择，比如可以满足游戏、跑分等常规用途。该配置方案提供稳定的频率输出，不受任何温度限制影响。用户使用 PX 模式可以保证降压超频的性能，简单易用。



AMD锐龙5000轻松超频5.0GHz

根据官网的数据显示，在降低 25mV 电压的前提下，R9-5900X 处理器最高频率可提升至 5025MHz，最多同时支持6核心到达该频率。值得一提的是，这款软件可以可以自动为 CPU 寻找最合适的配置方案，支持 5900X、5600X、5950X、5800X等。



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通过一段时间的自动检测，CTR 会为每建议的核心单独设置最合适的频率，其余核心会保持在相对较低的频率。这样能够依据每个核心的体质进行优化，发挥最大效果，提升稳定性。HYBRID OC 功能减少了配置文件激活的时间，比以往降低了 30%。

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