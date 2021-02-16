长时间刷手机会瞎吗？专家解释上热搜

今年春节不出门，抱着手机到清晨。春节期间，许多网友刷手机时间飙升，那么问题来了，长时间刷手机真的会瞎吗？黑夜看手机会出现黄斑病变或者青光眼吗？





北京大学人民医院眼科主治医师张钦在一段科普视频中解释称，网上都说黑夜里看手机会出现黄斑病变、会出现青光眼，然后就瞎了。一方面这种说法显然是危言耸听，但另一方面，长时间看手机会损伤角膜。

先是黄斑病变。我们知道“黄斑”不是“斑”，它是眼底视网膜上一个正常生理区域。引起黄斑病变的原因有很多，但手机的光亮度远不足以造成黄斑损伤。

虽然青光眼是导致人类失明的三大致盲眼病之一，但刷手机不能够为青光眼背锅。天黑的时候我们的瞳孔会散大，一些有这种类型青光眼风险的人就会出现眼内房水循环阻塞，从而诱发了青光眼。所以得这种青光眼的锅得由天黑来背。当然也有例外，非常长时间近距离玩手机，从而得了青光眼也不是不可能。

当然这并不意味着我们可以一直刷手机，张医师表示长时间看手机眼睛必然会累，长此以往也会损伤角膜。另外，从急诊的记录来看，手机掉下来砸伤脸看急诊的人可是不少，比导致眼疾的例子多得多。所以为了你的花容月貌，咱还是少看为妙。

最后张医师表示，刷手机要牢记3个20——玩手机20分钟就要远看20英尺（约6米）以外的距离20秒，一旦出现眼部不适，比如事物模糊变形等，就要尽早寻求专业医生的帮助。

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