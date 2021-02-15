福岛7.3级地震 芯片供应大厂暂停生产

昨晚，日本气象厅称福岛地震震级由7.1级修正为7.3级，震源深度由60公里修正为55公里。

今天一早，芯片制造商瑞萨电子发布公告，称其确认瑞萨集团办公室和分支机构没有人员伤亡。米泽工厂和高崎工厂正在继续运营。至于茨城县工厂曾暂时停电，此后恢复了电力，设备再次运转。但是为了安全起见，瑞萨电子宣布茨城工厂的生产线暂时停产。

从2月14日上午开始，瑞萨电子开始调查设备和产品的安全性以及对包括供应商和合作伙伴公司在内的整个供应链的影响。

瑞萨电子（RENESAS）是全球十大半导体芯片供应商之一。自2010年，瑞萨科技与NEC电子公司合并以后，瑞萨电子开始正式运营，其业务覆盖了面向各种应用的研究、开发、设计和生产。在很多领域，诸如移动通信、汽车电子和PC/AV 等获得了全球最高市场份额。据了解，该公司目前主要由两大事业部组成，分别是面向汽车电子领域的汽车电子事业部（简称ABU）以及面向工业、物联网与基础设施的物联网及基础设施事业部（简称：IIBU）。

希望半导体产业一切都好，它已受不了更多的冲击。

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