员工因“没抢高管红包”差点被辞退 这其中的理由一言难尽

员工因“没抢高管红包”差点被辞退，今天看到这样一则消息上新闻，小编内心感慨良多。曾经年少不更事，也因为经常“不给领导面子”而被区别对待，这其中的缘由一言难尽。大年三十，本该是团团圆圆，全家围在一起吃年夜饭的大日子。但有家房企的几名员工却因为一个红包差点丢了工作，员工因“没抢高管红包”差点被辞退。



员工因“没抢高管红包”差点被辞退

事情发生在今年的除夕，一家北京房企的分管营销的集团副总裁因员工未抢红包发了一通威，让其所在的营销干部大群里的成员噤若寒蝉。该名副总裁年三十在群里根据人数发了45个红包，但细心的副总裁第二天中午发现，自己的红包竟然有5个人没领，这还了得！

该名副总裁立即在群里发表了牛年第一次“训诫”。其指出，对于营销大群的情况超过24小时不予关注，先不谈责任心的问题，最基本的职业素养何在？还能不能胜任目前的工作？该名副总裁强调，过年不是放羊，很多同事依然坚守在自己的岗位上。

最后，该名副总裁也给出了处理意见，要求总部负责行政的人员挨个通知到位，并让这些员工当日下午四点前道歉并检讨，还要主动发200元红包，如果执行不到位，下午四点后移出群，年后处理。员工因“没抢高管红包”差点被辞退，这便是来龙去脉。

其实，我也不想抨击什么，我只能说领导有领导的考虑，无论到了哪个单位，如果跟领导之间的关系不和，最终影响的都是自己的前途。所以跟领导之间的相处是很微妙的，倒不是鼓励大家都去拍马屁阿谀奉承，但是领导有些时候更在乎的是面子，是台阶，懂就行了。



员工因“没抢高管红包”差点被辞退，您又如何看待呢？硬钢没必要，换一家公司基本也是一样，除非自己当老板，您说呢？

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