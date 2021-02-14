特朗普未被定罪，美参议院否决弹劾条款

美国国会参议院当地时间13日就前总统特朗普弹劾案进行最后表决，最终以57票赞成、43票反对的结果，未能通过“煽动叛乱”弹劾条款，特朗普未被定罪。

根据美国宪法规定，在弹劾案表决中，只有超过三分之二参议员认为总统有罪，总统才会被定罪。在当天的投票中，除50名民主党议员外，另有7名共和党议员投票赞成，未达到将总统定罪所需的67票，特朗普被免罪。

在最后的控辩双方总结陈词中，控方弹劾经理认为，事实表明特朗普煽动其支持者暴力冲击国会，对“民主和人民”造成危害，理应被弹劾。辩方特朗普律师则表示，他们也认为1月6日发生的事情“恶劣”，但跟特朗普没有直接联系，特朗普当天的演讲是其“言论自由”。

表决结束后，参议院多数党领袖、民主党人舒默发表讲话说，尽管特朗普最终未被参议院定罪，但投票赞成其有罪的票数是历史上总统弹劾案的最高票数，“公众的意见、历史的评价都会将特朗普定罪”。

此次弹劾审理历时5天，是美国历史上用时最短的总统弹劾案审理，也是唯一一次对前总统的弹劾审理。特朗普也成为美国历史上唯一一位被弹劾两次，且被两次定为无罪的(前)总统。

特朗普在一份声明中称“让美国再次伟大”的运动才“刚刚开始”，感谢了他的法律团队“维护正义，捍卫真理”。





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：特朗普未被定罪，美参议院否决弹劾条款http://news.zol.com.cn/762/7625959.html