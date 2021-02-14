Apple Watch销量破亿，有望超过Mac电脑

苹果的Apple Watch智能手表已经推出了6代，根据研究机构Above Avalon的数据，现在全球佩戴Apple Watch的用户已经破亿，苹果在手腕设备上的软硬件布局才刚刚开始，未来Apple Watch会有更多可能。

数据显示，2020年使用Apple Watch的用户达到3000万人次，超过了2015年、2016年以及2017年Apple Watch新用户增长人数。这意味着，除了老用户更新换代，有非常多的新用户开始使用Apple Watch。

如果没有iPhone，就无法使用和配置Apple Watch，这使得Apple Watch用户增长依赖于iPhone的用户基数，截止到2020年底，有10%的iPhone用户使用Apple Watch。而对没有iPhone的用户，苹果推出了“家庭共享”功能，只要家庭成员中有一人使用iPhone，其他成员也可以使用Apple Watch来拨打电话、传送讯息、分享位置等等。

苹果的四大产品阵营中，用户数量由高到低为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch，如果按照这样的用户增长速度，Apple Watch用户数量有机会在2020年超过Mac电脑的用户数量。但想要超过iPad的销量，可能需要更长一段时间。

小小的、价格不算低的Apple Watch究竟有什么“魔力”呢？可能不同人就有不同答案了。





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