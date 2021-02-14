戴尔38寸带鱼屏显示器上架 预算低于10000元就别看了

CES上，戴尔发布了两款比较顶级的带鱼屏显示器。除了最顶级5K分辨率UltraSharp 40-U4021QW外，戴尔还发布了一款个头稍小的UltraSharp 38-U3821DW，配置稍低，但也足够对付高端用户需求。目前38寸的型号已经在国内上架，售价接近万元。



UltraSharp 38-U3821DW

这款小一号的U3821DW外观设计和U4021QW相同，也是超宽曲面屏，四边窄边框处理，全新支架，支持多向调节，另外也自带了双9W扬声器，支持自动KVM、画中画等。屏幕规格，基于37.5英寸IPS面板，3840x1600分辨率。



UltraSharp 38-U3821DW

它拥有24:10长宽比像素密度点为111ppi，比U4021QW的5K稍高一些，色彩和其他表现稍逊，提供95% DCI-P3、95% DCI-P3色域，支持60Hz刷新率，1000:1对比度，5ms灰阶响应，最高300cd/㎡亮度，可以确定两款肯定用的不是同级面板。

这款U3821DW价格为9799，而U4021QW高达1.35万元。

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