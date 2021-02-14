每年春节不买点炒货，仿佛总是少了一些过年的气氛。那么问题就来了，宅家嗑瓜子为啥停不下来?相信这个问题困扰了一些人很多年了。嗑瓜子一时爽，一直嗑一直爽，今天样式新闻针对这个问题进行了小科普，专家解释了宅家嗑瓜子为啥停不下来的真实原因。



宅家嗑瓜子为啥停不下来？

在央视新闻“医问到底”节目中，来自北京友谊医院营养科副主任医师王佳医生解释了宅家嗑瓜子为啥停不下来其中的原理。这是因为大脑有一种“奖励机制”，当我们磕开瓜子，吃到瓜子仁就完成了一轮奖励，这时大脑会增加快乐素的分泌，从而“嗑瓜子上瘾”。

看完专家分析了宅家嗑瓜子为啥停不下来的真实原因，乖巧的小编瞬间顿悟了，原来宅家嗑瓜子为啥停不下来的原理就跟我们刷短视频停不下来也是存在相同的逻辑，都是因为大脑的“奖励机制”的存在。



宅家嗑瓜子为啥停不下来？

我们宅家嗑瓜子为啥停不下来，首先是因为我们喜欢吃瓜子，要是老是吃到臭的自然也就无法形成奖励机制。其实看短视频也是一样，算法会不断分析我们的喜好，总是把我们喜欢的类型推送给我们，这样我们就会在一直刷、一直看、一直爽、的状态中循环。

宅家嗑瓜子为啥停不下来？道理就跟你刷短视频一样，你Get到了吗？

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