华为南泥湾计划打响：上山挖矿下乡养猪 不靠手机也能活

本月，华为在山西的智慧挖矿项目启动。借此机会，华为创始人兼CEO任正非公开华为已经启动“南泥湾”计划，也就是指生产自救，包括在煤炭、钢铁、音乐、智慧屏、PC电脑、平板等各个领域的突破。任正非还特别强调，不依靠手机，华为也能存活。



任正非透露华为南泥湾计划

在最近的一次采访中，华为创始人兼CEO任正非称华为不会出售终端业务，并表示终端并非只包含了手机，宁可转让5G技术也不会放弃终端业务，而事实上华为也不仅仅只有终端业务。但是华为面临的困难摆在眼前，不得不寻找新出路。

这则消息刚刚曝出不久，华为机器视觉领域总裁段爱国在头条上发布了消息，展现了华为机器视觉推出了智慧养猪方案。科技互联网大佬们爱养猪，这早就不是什么新鲜事了。当年网易开了个好头，后续阿里，京东等其实也都曝出过智慧养猪的消息。

为何这些大公司总是钟情于养猪呢？其实道理并不复杂，养殖业拥有足够的盈利空间，其次养殖业存在巨大的产业痛点，而科技手段刚好可以作为突破点。



华为智慧养猪项目启动

虽然并没有看到这份PPT的细节，但是从曝光者的身份以及可见的信息来看，其实这是机器视觉结合AI人工智能在养殖业垂直应用的一个典型的应用方案。比如通过机器视觉判定猪猪的行为特征，从而通过AI来决策对猪猪进行如何的操作，比如喂水或者投食之类的。

其基本逻辑就是通过机器解决技术代替了人为的监管，不仅减轻了用工成本，而且可以做到24小时不简单的实时监控和管理。当然，这些只是作为一个例子来说明智慧养猪的运行逻辑，估计按照华为的技术实力，可以实现的行业创新远远不止这些。



华为智慧养猪技术细节

去年，华为就发表了《5G 引领现代猪场 AI 使能智慧养猪》的报告。未来数据是现代养猪的核心要素，更是养猪智能升级的核心驱动力。从“人管”到 “数据管”猪场为主，在数据管理猪场的过程中再运用AI做更多的科学决策，从而实现养猪的标准化和程序化。

华为还指出，华为 5G 智慧猪场 ICT 基础设施解决方案总体架构也将从端、边、云去构建智能猪场现代化生产体系，使科学防疫可以更智能更高效、无人生产也更加高效、AI 繁育助力 PSY 提升（AI 育肥 + AI 猪肉品质提升），综合提升养猪效益。



华为在机器视觉早有布局

其实可能很多网友只知道华为的5G以及芯片比较厉害，但其实华为在很多领域早就布局开始了研究。仅仅在机器视觉领域当中，华为的技术实力在国内也是首屈一指的。无论是3D结构光还是TOF技术，华为都有自己成熟的配套解决方案。

华为能推出智慧养猪方案并不意外，因为华为有网络技术，有AI技术，有终端研发实力，也有机器视觉等前沿领域的技术积累，而这一些打包在一起并融合到传统的养殖业，便形成了今天这种智慧养猪整体的解决方案，并可由点及面跨行业横向发展。

虽然华为官方并未郑重的宣传南泥湾计划，但是我们联系其最近的新闻不难发现其实华为已经在行动了。从上山挖矿下乡养猪，华为正在通过创新科技实现对传统产业的赋能。华为不靠手机也能活，或许这不是华为的B计划，而是华为的新起点！

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