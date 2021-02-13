《赛博朋克2077 》源代码泄露 暗网卖价700万美元

据The Verge报道，包括《巫师3》和《赛博朋克2077》在内的游戏源代码文件和其他信息现已被黑客出售。该消息最初来自于网络安全公司Kela，Kela公司发布了一个黑客论坛Exploit上的帖子截图，据称帖子由黑客发布，称他们已经收到了购买提议。



《赛博朋克2077 》源代码泄露

网络安全账号@vxunderground在推特上确认本次交易已经完成，令据vx-underground 报道，《巫师 3》及其即将推出的加强版、《赛博朋克 2077》和《巫师之昆特牌：王权的陨落》源代码都被拍卖了，购买者的身份和出价并未公开。



《赛博朋克2077 》源代码泄露

Kela在此前的报道中表示数据的起拍价格为100万美元，即刻购买价格（buy-it-now price）为700万美元，该消息曾被vx-underground验证。

一位安全研究员曾向《连线》杂志透露本次源代码遭窃取的事件或许涉及到HelloKitty勒索软件的使用，该勒索软件也曾被用于入侵巴西一家名为CEMIG的电力公司。The Verge表示CDPR的发言人对此并未给出评论，CDPR曾在本周早些时候称正在“积极调查”此事。

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