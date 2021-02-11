上交所终止柔宇科技科创板上市审核 内部人士透露原因

提前柔宇科技，相信很多关注折叠屏的网友一定不会感到陌生。这家公司此前名不见经传，只因在2018年抢先了三星等国际面板大厂，全球首发了柔宇折叠屏手机而站上风口一度风光无限。而就在最近，柔宇科技终止上市，据悉为主动撤回科创板上市申请。



柔宇科技终止上市主动撤回

2月10日晚间，上交所发布了《关于终止对深圳市柔宇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》，正式宣布了终止柔宇科技科创板上市审核的决定。此前柔宇科技搁置美国上市计划，如今又主动提交撤销科创板上市申请。

《关于终止对深圳市柔宇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》，全文如下：

深圳市柔宇科技股份有限公司：

上海证券交易所（以下简称本所）于2020年12月31日依法受理了你公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件，并按照规定进行了审核。



柔宇科技终止上市主动撤回

2021年2月9日，你公司和保荐人中信证券股份有限公司分别向本所提交了《深圳市柔宇科技股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（[2021]01号）和《关于撤回深圳市柔宇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（资证投字[2021]186号），申请撤回申请文件。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，本所决定终止对你公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

根据柔宇科技发行方案来看，此前IPO计划拟发行不超过1.2亿股，拟发行新股占比不超过 25%计算，柔宇科技本次发行后估值将达到577.36亿元人民币。此前柔宇科技IPO拟募资 144.39 亿元，其募资额仅次于科创板中京东数科的204 亿元和吉利汽车的200亿元。



柔宇科技终止上市主动撤回

资料显示，柔宇科技的关联公司为深圳市柔宇科技股份有限公司，柔宇科技是目前国内唯一一家没有采用国外主流曲面显示技术路线的创新型企业，在材料、工艺、器件、电路设计等方面都拥有核心技术知识产权，产线完全由柔宇科技团队自主设计、研发制造。

至于为什么柔宇科技会主动撤回科创板上市申请，目前官方没有正式回应。但e公司报道称，柔宇科技内部人士表示，基于公司股东结构存在直接层面的“三类股东”等适格性的情况尚待进一步论证，考虑到公司发展战略，经研究后决定，暂缓此次科创板上市申请。

相关人士表示，暂缓科创板上市申请不会对公司的正常生产、经营构成重大影响。

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