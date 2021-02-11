截止到本文发稿时，2021年央视春晚硬进入倒仅剩十几个小时。而随着央视春晚节目单正式公布，让人们关注到今年央视春晚的一些新变化。今年除了小品等语言类节目比较多之外，照例依然有许多大明星登台献艺，让我们一起去看个究竟吧。



央视春晚节目单正式公布

央视春晚节目单正式公布，这些大牌明星将登台献艺，此次春晚开场歌舞将由佟丽娅、陈伟霆、江疏影、杜江、欧阳娜娜、龙紫岚共同演唱《万事如意》，此外包括成龙、刘德华、易烊千玺、李宇春、黄子韬、张艺兴、王一博在内的艺人均将登台表演。

今年春晚许多歌曲结合建党百年、全面小康、冬奥会等重大主题。李谷一、杨洪基、蒋大为、朱明瑛、成龙、韩红、蔡国庆、张也等老艺术家登台献歌。

同时，朱一龙、李易峰、张杰、易烊千玺、张艺兴、迪丽热巴、王一博、李现、周深、王源、王俊凯、陈立农、刘浩存、时代少年团等年轻演员也将用歌声奏响青春华章。

舞蹈类节目集齐了中国古典舞、现当代舞、芭蕾舞、齐舞等，既有展现东方人文底蕴的《茉莉》《朱鹮》《吉祥、吉祥》，也有彰显各民族风采的民族歌舞《万众一心》。

开场舞：佟丽娅、陈伟霆、欧阳娜娜、江疏影、杜江

创意表演《牛起来》，刘德华（云录制）、关晓彤、王一博

甄子丹、吴京武术表演

迪丽热巴、李现、陈立农、刘浩存、时代少年团、无限少女同台表演歌舞

李谷一、孙楠、韩红都来了！

周杰伦歌曲《莫吉托》（云录制）

今年歌舞类节目真的好多！

语言类节目更是题材丰富、笑点连连。小品有《阳台》、《大扫除》、《每逢佳节被催婚》、《一波三折》、《开往春天的幸福》等。相声作品为近几年数量之最，包括《年三十的歌》《如此家长》《叫卖》等作品。岳云鹏、孙悦、贾玲等笑星都会登场。

相声 岳云鹏、孙越《年三十的歌》

小品 贾玲、张小斐等《一波三折》：讲的是因为一张体检单引发的一场误会。

小品 秦昊、佟大为、王丽坤等《阳台》：讲述的是武汉封城期间某小区阳台上的故事，秦昊演王砚辉的准女婿，佟大为、王丽坤演刚结婚一年的小夫妻。

小品 孙涛、秦海璐《大扫除》：讽刺形式主义。

相声 金霏、陈曦《如此家长》

小品 贾冰、倪妮、包贝尔、胡杏儿《开往春天的幸福》

小品 张凯丽、张国强、万茜、任嘉伦《每逢佳节被催婚》

零点过后相声 李寅飞、叶蓬《叫卖》

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