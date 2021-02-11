《无职转生》被指侮辱女性，B站终于出来回应了

针对近期发生的负面风波，B站官方做出回应，同时发布关于开展春节网络环境专项整治行动的公告。

在“哔哩哔哩弹幕网”发布的公告中，B站表示，“尊重，是社区的基石，是运营B站的基本指导原则。这其中，包含对用户的尊重，对创作者的尊重，对不同性别的尊重，对各种兴趣族群、文化圈层的尊重，以及对用户和UP主之间互相尊重的倡导。11年来，B站正是因为这个而不断成长。所以我们不会不尊重任何用户。”

2月初，B站UP主“LexBurner”在直播中对动漫作品《无职转生》进行评价，引发社区论战。2月7日，“哔哩哔哩番剧”发布通知：因突发技术故障，《无职转生》第五集停止更新，前四集也将暂时下架。

而在2月8日，哔哩哔哩官方发布《对UP主LexBurner违规以及违约行为的处罚公告》，封禁了Lex的账号及直播间。

事件持续发酵后，有网友对B站发起抵制，认为B站存在大量侮辱女性的不当内容。今日，部分品牌方宣布终止和B站的合作。

在该份公告中，B站宣布，“即日起，将响应国家网信办的统一部署，展开为期一个月的2021春节网络环境专项整治行动。行动期间，将持续提高打击能力，针对内容问题进行坚决治理。对问题严重、影响恶劣的帐号和内容，将依据《网络信息内容生态治理规定》及相关法律法规从严从重处置，并阶段性公示。”

B站称，“我们不希望看到大家陷入无休止的愤怒情绪和争吵中。我们会努力。”

以下为B站公告全文：

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