2021央视春晚节目单正式公布 爆笑小品成为今年重头戏

央视春晚是除夕夜的保留节目，即使是在疫情当下，央视春晚也照样如期而至。而在这个普天同庆的日子里，2021年央视春晚节目单正式公布，快来看看有您喜欢的明星或者节目吗？此外随着央视春晚节目单正式公布，春晚也进入不足1天的倒计时中。

播出时间：2月11日晚8点

播出平台：CCTV-1、CCTV-3、中文国际频道、央广网等同步直播

央视春晚节目单正式公布，据节目单显示，此次春晚开场歌舞将由佟丽娅、陈伟霆、江疏影、杜江、欧阳娜娜、龙紫岚共同演唱《万事如意》，此外包括成龙、刘德华、易烊千玺、李宇春、黄子韬、张艺兴、王一博在内的艺人均将登台表演。

因为疫情防控原因，今年春晚首次采用“云连线”的方式，刘德华、周杰伦等港台地区艺人会隔空送上精彩演出。公开资料显示，2021年央视春晚的总导演为陈临春，副总导演为夏雨、邹为、赵越，主持人则包括任鲁豫、李思思、尼格买提、龙洋以及张韬。

主持阵容上，新人龙洋和张韬加入，搭档尼格买提、任鲁豫和李思思。龙洋和张韬都是央视80后的新人主持，已在各自岗位上经过了多年历练，据现场观众介绍，两人虽是第一次主持春晚这样的大型晚会，但主持风格自然清新有活力。

舞美设计上，改造过的央视一号演播厅首次打造多层立体舞美，同时运用飞屏技术营造出360度环绕式景观，让观众们在屏幕前就能有“裸眼3D”的极致体验。纵观这些年春晚的语言类节目，跨界早就成了常态，今年自然也不例外。

凭借《乘风破浪的姐姐》大火的万茜和张雨绮也来到了春晚舞台，万茜搭档任嘉伦，张雨绮搭档倪妮、贾冰、唐艺昕、杨迪，都是表演小品；著名演员秦海璐则和春晚常客孙涛、王迅，与唱跳歌手黄子韬表演小品《大扫除》，同样值得期待。

语言类节目更是题材丰富、笑点连连。小品有《阳台》、《大扫除》、《每逢佳节被催婚》、《一波三折》、《开往春天的幸福》等。相声作品为近几年数量之最，包括《年三十的歌》《如此家长》《叫卖》等作品，值得关注。



2021央视春晚节目单正式公布

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