霸气外婆用筐装80万给大家发红包 网友泪奔想到自己童年

压岁钱是我国春节的传统，不在乎多少，多少都是心意，都是长辈对晚辈的祝福。不过近日一段霸气外婆用筐装80万给大家发红包的视频蹿红网络，并且引发了人们的热议。有人很直接问老奶奶还缺孙子不，而有些人则质疑这么搞是否变味了，钱究竟来自何处？



霸气外婆用筐装80万给大家发红包

根据霸气外婆用筐装80万给大家发红包的报道视频来看，事情发生在2月9日的江西南昌，一位外婆给大家发压岁钱的视频走红网络。视频中奶奶精神抖擞，用红色塑料筐装了满满一筐的红色钞票，老人身边围绕着不少小辈，有几岁的孩子，也有二三十岁的大人。

白花花粉扑扑的钞票谁不喜欢，霸气外婆用筐装80万给大家发红包，当压岁钱发到大人时，可以看到大人用激动的手接过压岁钱时，脸上止不住的笑容。当压岁钱发到小孩子手上的时候，旁边的大人在一旁提醒小孩子说：“要谢谢奶奶，要跟奶奶说新年快乐！”



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通过霸气外婆用筐装80万给大家发红包的视频来看，这是一个很大的家族，大人小孩有很多，因为80万现金红包的作用，这个氛围看起来十分和谐，其乐融融。实话实说，看到这样的场景连小编也算了，人家这样才叫过年，我这大过年的还得工作……

不过任何事情有人支持，也就有人反对。尽管很多人看到霸气外婆用筐装80万给大家发红包的视频充满了充满了欢快和开心，不过也有人对此表示质疑，如此挥金如土钱是怎么来的值得深究。也有人表示出各种酸意，这里就不再赘述了，你懂得。



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据视频拍摄者介绍，外婆发压岁钱共发了80万元，并表示，外婆用来发红包的80万都来自房屋出租的收益。其实只要是合法收益，人家愿意怎么消费都是自己的自由，轮不到别人来指指点点。但是网络上就是这样，所以出现一些不和谐的声音在所难免。

不过更多的网友表示，看到这欢庆的一大家子，就想到了自己的小时候。看到外婆给压岁钱，就会很怀念小时候爷爷奶奶和外公外婆给压岁钱的时候呀，可惜的是他们现在都不在了。家有一老，如有一宝，就算是不给压岁钱，也希望他们依然健在。

霸气外婆用筐装80万给大家发红包，让人们想到了很多美好的往事。作为成年人的你，已经多久没有收到红包了，是否怀念小时候爷爷奶奶给的红包呢？

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