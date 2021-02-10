b站被部分品牌方拉黑获回应 低俗番剧《无职转生》引众怒

今日早些时间，b站被部分品牌方拉黑事件引发关注。B站被部分品牌方拉黑，事件起因竟是因为B站被指充斥大量侮辱女性内容，热门番剧《无职转生》被指成为事件的导火索。针对该情况，B站公关部一位工作人员表示，他们已关注到网络舆情，正在处理。



b站被部分品牌方拉黑获回应

至于b站被部分品牌方拉黑的根本原因，有网友称B站存在恋童、侮辱女性等内容。据微博网友“仙子飞升失败bot”发布截图称，B站曾上架的动漫《无职转生》等作品涉及淫秽色情或恋童内容。虽然该剧已经在B站全面下架，但是所造成的影响却仍在发酵。

《无职转生》作为开年主力新番，获得了B站的强力推荐，但一开播就引爆了观众对于这部番剧是否存在导向问题的争论。该剧讲述的是一个宅男转生后外表是孩子的模样，但内心灵魂仍是中年猥琐大叔的男主，会不时展现低俗本性，并且存在一些在色情向打擦边球。



b站被部分品牌方拉黑获回应

《无职转生》除了部分内容低俗之外，很多输出的价值观也与主流社会背道而驰，比如潜在的支持男性出轨，鼓励NTR家庭等极为扭曲的三观，部分猥琐行为令观众看完感觉作呕，并被指涉嫌侮辱及道德绑架女性的内容，多少让一些观众感到不适。

b站被部分品牌方拉黑事件，虽然期间还有很多细节和过程我们便不再一一赘述，总之该剧在网络上引起了巨大的争议，支付与反对双方争议不断。但从根本上来讲，目前我国缺乏分级制度，b站引进此剧所有年龄层的用户都能够看到，舆论认为存在不妥。



塑造儿童痴汉形象

《无职转生》作为一部定义为“深夜档”的动画，恰恰存在诸多色情、血腥内容。然而B站却完全无视了这一隐患，自顾自的大力推广，造势成“季度霸权番”，将《无职转生》推广给了许多本不该收看这部作品的人，当本该小众的娱乐被放入公众视野之中。

因此事件持续发酵，并最终一番了一系列的品牌方拒绝跟b展进行合作，b站被部分品牌方拉黑的情况发生。

2月10日，苏菲品牌官方微博发文称，决定取消与bilibili哔哩哔哩动画拜年纪的合作，具体事宜正在紧急协商进行中。苏菲SOFY坚决反对和抵制对任何女性以任何形式的侮辱性行为及言论。



b站被部分品牌方拉黑获回应

同日，美妆品牌@UKISS悠珂思在官方微博发布声明称，即日起，UKISS悠珂思将终止与B站的所有合作。UKISS悠珂思坚决反对和抵制任何形式上侮辱女性的行为及言论。

@视客眼镜网官方微博10日凌晨发声明称， 即日起，视客眼镜网将终止与B站的所有合作，并停止在B站的广告投放。视客眼镜网坚决反对和抵制任何形式上侮辱女性的行为及言论。



b站被部分品牌方拉黑获回应

广州市小谭科技有限公司官方品牌微博@943颜究所于2月9日和2月10日发表声明称，针对部分用户关于在某平台减少品牌宣传投放的建议，“我司在此声明，自品牌创立以来，与部分KOL进行内容共创，但始终拒绝一切与侮辱女性相关的言论，也坚决维护任何用户的权利。”



声明中同时提及，943颜究所密切关注本次事件，如某平台真的对侮辱女性行径没有给出相应的处理，“我们不但减少投放，还会终止投放，哪怕造成违约赔偿责任。”

如今b站被部分品牌方拉事件越闹越大，希望b站能够给出合理解释，一句“知道了，已处理”不是解决问题的态度！

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