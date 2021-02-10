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    B站被部分品牌方拉黑 网友爆料背后真实原因

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    B站被部分品牌方拉黑，很多人好奇到底是因为什么？B站一般指bilibili，哔哩哔哩，现为中国年轻世代高度聚集的文化社区和视频平台，以二次元文化崛起，目前视频内容也在朝多元化发展。B站被部分品牌方拉黑，事件起因竟是因为B站被指充斥大量侮辱女性内容。

    B站被部分品牌方拉黑，源自今天的一则报道称，B站今日冲上微博热搜，有部分厂商宣布终止与其合作，包括悠珂思、视客眼镜网等。此前，B站被指充斥大量侮辱女性内容。很多人好奇，一个年轻人的视频社区，为何又会曝出女权保护的问题呢？

    B站被部分品牌方拉黑 网友爆料背后真实原因
    B站被部分品牌方拉黑

    B站被部分品牌方拉黑的来龙去脉究竟如何，还是让我们看看品牌方是如何说的吧。@UKISS悠珂思 微博发布声明称，“UKISS悠珂思一贯主张女孩率性自由，热爱自我，勇敢做自己！即日起，UKISS悠珂思将终止与B站的所有合作。”

    B站被部分品牌方拉黑 网友爆料背后真实原因
    B站被部分品牌方拉黑

    同日，@视客眼镜网 微博也声明称，“即日起，视客眼镜网将终止与B站的所有合作，并停止在B站的广告投放。视客眼镜网坚决反对和抵制任何形式上侮辱女性的行为及言论，我们珍视每一位女性，并始终致力于为大家带来优质的产品与服务。我们希望每一位女性都能得到应有的尊重。”

    B站被部分品牌方拉黑 网友爆料背后真实原因
    B站被部分品牌方拉黑

    而随着B站被部分品牌方拉黑时间被推上热搜，很多网友表示没听过这两个品牌，会不会是故意碰瓷B站，进行炒作呢？为此这则评论被点赞最多，看来很多人认同，他表示：又拿这些女性的炒作能力来炒作自己，女性不是给你消费的，你这样搞网络上弄的大家会发生狼来了的故事。而且消费多了，那些女性谁买单？不要再炒作女性话题了好嘛？

    B站被部分品牌方拉黑 网友爆料背后真实原因
    B站被部分品牌方拉黑

    而也有网友解释了B站被部分品牌方拉黑事件的真实原因，有网友解释道：“B站被部分品牌方拉黑事件的爆发点来源自b站前几天强推的《无职转生》的番剧，因为里面涉及到侮辱，物化女性的片段和歪曲的三观，再加上b站up主lex煽风点火，b站控评，最后造成现在这个结果。”

    以上就是B站被部分品牌方拉黑事件多方面反馈的汇总，目前B站方面还没进行回应，让我们关注事件发展。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：B站被部分品牌方拉黑 网友爆料背后真实原因http://news.zol.com.cn/762/7625321.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/762/7625321.html report 1630 B站被部分品牌方拉黑，很多人好奇到底是因为什么？B站一般指bilibili，哔哩哔哩，现为中国年轻世代高度聚集的文化社区和视频平台，以二次元文化崛起，目前视频内容也在朝多元化发展。B站被部分品牌方拉黑，事件起因竟是因为B站被指充斥大量侮辱女性内容。B站被部分品牌方...
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