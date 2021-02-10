2021牛年春晚节目单曝光：已彩排完毕

近日，2021牛年的央视春晚已经进行到最后一次彩排，并且将在大年30晚正式与全国群众见面。2021年央视春晚进行了第五次，也是最后一次带妆大联排，两天后将与全球观众正式见面。

本次带妆联排，节目进行了最后一轮调整，并按惯例录制了春晚备播带。

已知节目单如下：

主持人：任鲁豫、李思思、尼格买提、龙洋、张韬

康辉、薇娅(武汉方舱医院分会场)

董卿、肖战(贺州黄姚古镇黄姚大剧院分会场)

朱迅、王源(遂宁中国红海百家姓古镇分会场)

撒贝宁、伊一(嘉兴南湖红船分会场)

1、开场贺岁歌曲《年》 表演：小唐人、陈伟霆、江疏影、佟丽娅、欧阳娜娜

2、老艺术家经典歌曲联唱《回娘家》《牡丹之歌》《滚滚长江东逝水》等 表演：朱明瑛、蒋大为、杨洪基等

3、武术《国魂》 表演：甄子丹、吴京、河南塔沟武校

4、儿歌《听我说》 表演：王源、月亮姐姐、湖南祁东县启航学校儿童合唱团

5、歌曲《百年》 表演：韩磊

6、歌曲《亲戚》 表演：易烊千玺、张杰

7、小品《观后感》 表演：黄子韬、孙涛、秦海璐

8、民主党派代表诗朗诵《南湖颂》 表演：于谦(民革)、张一一(民建)、聂卫平(民盟)、章子怡(致公党)、汪涵(民进)、高晓松(九三学社)等

9、歌曲《我在长寿之乡等你》 表演：陈思思、李现、王俊凯、陈立农、刘浩存

10、2021央视春晚独家合作伙伴抖音红包互动

11、歌舞+走秀《新百家姓》 表演：李宇春、奚梦瑶、何穗、张梓琳、四川遂宁中国红海百家姓古镇艺术团

12、歌曲《此心安处是吾乡》 表演：成龙、李易峰、朱一龙、李玟、张韶涵、孙茜、赵阳、马凯、叶润泽、简弘亦、广西艺术学院

13、歌曲《mojito》 表演：周杰伦

14、歌曲《寻根黄姚》 表演：刘德华、王一博、关晓彤、薇娅、李佳琦、丁真毓秀试验学校

15、歌舞《霓裳羽衣曲》 表演：李玉刚、迪丽热巴、鹿晗、时代少年团、THE9

16、催婚小品《租女友回家过年》 表演：牛莉、宋茜、任嘉伦、曾舜晞

17、亲情小品《吉祥如意》 表演：贾玲、张小斐、许君聪、大鹏、柳岩

18、歌舞《唐人恋曲》 表演：唐诗逸、王宝强、刘洋洋、刘昊然等《唐人街探案3》剧组、铁路文工团

19、相声《歌声飘过三十年》 表演：孙越、岳云鹏

20、歌曲《邯郸记》 表演：杨幂、周冬雨、申霏霏、刘烨、杜江、王壮

21、小品《对牛弹琴》 表演：贾冰、倪妮、唐艺昕、杨迪、胡杏儿、包贝尔、张雨绮

22、张国立讲述归国文物

23、杂技《麒麟送子》 表演：广西杂技团、贺州黄姚古镇天下黄姚艺术团

24、歌舞《张》 表演：张艺兴、中国传媒大学

25、小品《阳台》 表演：佟大为、万茜、秦昊、周薇、沙慧

26、歌曲《李清照》 表演：周深、张也、刘佳睿、李凌梓、中国歌剧舞剧院

27、魔术小品《牛转乾坤》 表演：寇振华、张嘉倪、周艺文、林跃平、郎平、朱婷、谌龙等2021东京奥运会教练员、运动员代表给全国人民拜年

28、歌曲《内蒙》 表演：乌兰图雅、腾格尔、王丽坤、内蒙古师范大学

29、歌曲《飞天逐梦》 表演：韩红、空军蓝天幼儿园艺术团

30、戏曲《天下梨园》 表演：姚璇秋、王佩瑜、于魁智、储兰兰

31、歌曲《背影》 表演：孙楠、刘牧、孙扬杰、北京舞蹈学院

32、歌曲《妈妈的味道》 表演：刘桐、谢谦、刘嗣天、姚伟、芒果小戏骨

33、歌曲《武汉加油，世界加油》 表演：阿云嘎、韩雪、金银潭医院医护人员

34、歌曲《中国欢迎你》表演：杨颖、晏菲、李沁、全总文工团

35、歌曲《难忘今宵》 表演：李谷一、《直通春晚》、《上线吧华彩少年》和《星光大道》优秀选手

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