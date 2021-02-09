腾讯《英雄联盟手游》正式开启官方预约

2月9日消息 英雄联盟手游官方微博表示，《英雄联盟手游》正式开启官方预约，官方团队正在积极地进行产品的各项筹备工作，希望能尽快在召唤师峡谷里与大家相聚。





小编发现，官方预约活动现已开启！再次特别提醒，所有信息请以《英雄联盟手游》官方微博、微信公众号、掌上英雄联盟以及官方网站为准，可不要乱跑迷路啦~（官网预约地址：网页链接）





官方微博也提醒大家注意，目前信息均以英雄联盟手游官网、掌上英雄联盟 App 官方渠道为准，请勿相信各类以 “测试资格”、“独家礼包”、“国服体验”等名义进行的虚假宣传信息，我们也暂未在任何渠道上架产品，如有名称、图标或广告图近似，或者以 “测试版本”“抢先体验”为名的软件，请务必注意辨别，切勿安装不明来源的软件，以防个人账号信息及财产受到损害。

中关村在线今日报道，国家新闻出版总署发布了 2021 年首批进口网络游戏审批信息，共有 33 款游戏在列。其中包含腾讯运营的《英雄联盟手游》、网易运营的《暗黑破坏神：不朽》以及成都西山居世游科技发行的《最终幻想：勇气启示录 幻影战争》等。

《英雄联盟》(简称 LOL)是由美国拳头游戏 (Riot Games)开发、中国大陆地区腾讯游戏代理运营的英雄对战 MOBA 竞技网游。《英雄联盟手游》将经典的 5V5 MOBA 游戏带到手机端，此前《英雄联盟手游》已经在巴西、菲律宾、日本等地开服。1月8日，拳头游戏通过全球直播的形式公布了他们2021年的一系列计划。目前，《英雄联盟手游》首个大版本活动《约德尔远征》已经开启，提莫、崔丝塔娜、璐璐、库奇和凯南5位约德尔人英雄陆续开始上线。





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