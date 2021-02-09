2020年为1951年以来第8个最暖年 网友：是初夏的感觉

你知道吗？2020年为1951年以来第8个最暖年，难怪有网友称今年春节有初夏的感觉。不过仅从北京的气温来看，最后时候可以达到了十几度，身上的冬衣再也穿不住了。果不其然，直到今天看到2020年为1951年以来第8个最暖年的报道，确实是有了初夏的感觉。



2020年为1951年以来第8个最暖年

家气候中心主任宋连春介绍，2020年，我国气温偏高，降水偏多，气候年景偏差。

长江流域出现了1998年以来最严重汛情，暴雨洪涝灾害重；气象干旱总体偏轻，但区域性阶段性特征明显，华南秋冬季干旱较重；高温出现时间早、南方持续时间长；登陆台风偏少，但登陆地点和影响时间集中；冷空气影响范围广、局地降温幅度大。

与近十年平均相比，气象灾害造成的直接经济损失偏多。

2020年全国年平均气温10.25℃，比常年（1981-2010年）平均偏高0.7℃，为1951年以来第8个最暖年。其中，江西省、浙江省、广东省、福建省年平均气温创1961年以来新高。5月1-9日，我国中东部出现1961年以来最早高温过程，较常年偏早49天。

7月11日至9月3日，江南东南部、华南东部等地出现持续高温天气过程，持续时间为1961年以来历史第二长。其中，江西省、浙江省、广东省、福建省年平均气温创1961年以来新高。全国年平均气温比常年平均偏高0.7℃

2020年，影响我国的冷空气影响范围广、局地降温幅度大。11月强雨雪天气袭击东北，9县市日降温幅度突破历史极值，铁路大面积停运。12月中东部遭受大范围雨雪降温天气过程，过程降温幅度超过12℃的面积有118.4万平方公里。

2020年为1951年以来第8个最暖年，你感受到了吗？

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