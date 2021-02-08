    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 正文

    本土确诊零新增：近3个月来首次无新增

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    国家卫健委通报称，2月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例。这是2020年12月17日以来首次无本土新增确诊病例。

    昨天河北方面也传来好消息，河北疫情已经得到了有效控制，藁城区的村民也在陆续回村，迎接新春的到来。

    31省区市无新增本土确诊：2020年12月17日以来首次！

    此前有专家称2月基本能够控制住这一波河北的疫情，看来是应验了，加油！

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：本土确诊零新增：近3个月来首次无新增http://news.zol.com.cn/762/7624643.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/762/7624643.html report 324 国家卫健委通报称，2月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例。这是2020年12月17日以来首次无本土新增确诊病例。昨天河北方面也传来好消息，河北疫情已经得到了有效控制，藁城区的村民也在陆续回村，迎接新春的...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    内容纠错