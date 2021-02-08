本土确诊零新增：近3个月来首次无新增

国家卫健委通报称，2月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例。这是2020年12月17日以来首次无本土新增确诊病例。

昨天河北方面也传来好消息，河北疫情已经得到了有效控制，藁城区的村民也在陆续回村，迎接新春的到来。

此前有专家称2月基本能够控制住这一波河北的疫情，看来是应验了，加油！

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