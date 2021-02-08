一人食小份制年夜饭需求增加 吃的不是年夜饭而是寂寞

受到疫情的影响，今年春节很多人响应国家号召选择就地过年，因此放弃了与故乡亲人团聚的机会。很多人身处异乡，身边也没有太多的亲戚朋友，因此一人食小份制年夜饭需求增加。有网友评论，这吃的不是年夜饭，而是寂寞。不过为了早日战胜疫情，值了！



一人食小份制年夜饭需求增加

有需求就有商机，不得不说一人食小份制年夜饭需求增加是市场选择结果。年关将至，不少商家都贴心地推出了供一个人、两个人选择的小份制年夜饭套餐，让就地过年也能过出仪式感和满足感。有趣的是，就算是一个人的年夜饭，同样可以十分豪华。

今年诸多餐饮商家考虑到留守本地的消费者需求，因地制宜推出了年夜饭小份套餐和半成品套餐，其中不乏多家知名连锁品牌和餐饮老字号。一人食小份制年夜饭需求增加，无疑也给春节不打烊的商家以及外卖平台带来了新的商机。



一人食小份制年夜饭需求增加

在南京，某知名餐饮商家推出了价值598元的单人年夜饭套餐，包含五香牛腱、腊鸭腿、黄鱼等热门菜。在沈阳，自煮小火锅、螺蛳粉等一人食年夜饭的销量同比增长了68％。虽然说年夜饭吃什么完全丰俭由人，但用心的商家确实让今年的年夜饭变得更有特色。

由于“就地过年”人数增加，据称某外卖平台半成品为代表年夜菜订单量已增至去年同期的4倍以上。同时，线上供应年夜饭套餐的餐饮品牌数量相比去年同期增长了164％，提供年夜饭套餐的门店数量大幅增加260％，而可选的年夜饭套餐数量也同比上涨近300％。

一人食小份制年夜饭需求增加，如果您一个人在他乡过节，你会选择吃什么年夜饭呢？

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