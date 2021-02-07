立案了！抖音起诉腾讯垄断案被北京知识产权法院正式受理

在经过几轮的隔空对峙之后，抖音起诉腾讯垄断案于今日被北京知识产权法院正式，这也让这场旷日持久的两大互联网巨头之间的博弈再度上升到法律诉讼战的层面。此前关于抖音起诉腾讯垄断案业界存在诸多争议，此案最总走向将对未来互联网垄断案起到关键指导作用。



抖音起诉腾讯垄断正式立案

抖音起诉腾讯垄断案不仅关注度极高，而且也有深远的意义。据悉，该案是自2020年底《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》公布以来，国内首例发生在互联网平台之间的反垄断诉讼。如今法院正式立案进行调查，令该事件走出关键性一步。

其实早在本月初，抖音起诉腾讯垄断的消息发出后，关于抖音起诉腾讯垄断的报道可谓铺天盖地，该话题也瞬间登上了个各大社交媒体的热搜榜。很快，腾讯方面做出了回应，腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷，更是将整个事件推升到了更高的热度。

腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷，腾讯官方回应称，暂未收到关于抖音起诉我司的相关材料。腾讯及其产品遵循公平竞争、开放合作的理念为用户和第三方产品提供服务。字节跳动公司的相关指控纯属失实，系恶意诬陷。至于封禁分享等行为，腾讯给出解释。



腾讯称抖音恶意构陷

针对腾讯回应抖音起诉称其恶意构陷的指控，抖音方面认为腾讯所谓的“恶意构陷”没有任何依据；所谓“违规获取微信用户个人信息”不属实。此外，抖音认为用户对自己的数据具有绝对的、可完全控制的权利，应该远远高于平台的权利，不是“私产”。

就在北京知识产权法院正式受理抖音诉腾讯垄断纠纷案之前，抖音进一步发出四点声明：

其一，抖音认为，腾讯封禁抖音等相关产品达三年，涉及数亿用户。微信封禁最初的理由是“短视频整治”，而在整治期间，腾讯自己却推出十几款短视频产品，因此，腾讯所谓的“恶意构陷”没有任何依据。

其二，腾讯所谓“违规获取微信用户个人信息”不属实。腾讯认为用户的头像、昵称等用户数据都属于腾讯公司的“商业资源”，并据此认为，除非腾讯同意，其他任何产品，即使获得用户授权，也不能使用这些用户的相关数据，否则即构成腾讯所谓“非法使用”。

与此同时，腾讯旗下产品、游戏及其投资公司却可以“合法使用”这些用户数据。腾讯这种对于用户数据的垄断行为，严重影响了行业的创新发展。



抖音强调四个重点

其三，有部分专家和法院支持腾讯关于个人信息属于腾讯商业资源的主张，天津滨海法院还因此对字节跳动旗下多闪、抖音下达诉讼禁令。抖音认为，用户对自己的数据具有绝对的、可完全控制的权利，应该远远高于平台的权利，不应该成为腾讯公司的“私产”。

最后，微信、QQ，作为月活用户分别超过12亿和6亿的国民级社交通讯产品，不仅有完备齐全的用户好友关系，而且已经深入用户生活的各个领域，属于具有“市场支配地位”的基础设施。腾讯通过微信和QQ限制用户分享来自抖音的内容，构成了《反垄断法》所禁止的“滥用市场支配地位排除、限制竞争的垄断行为”。

北京知识产权法院正式受理抖音诉腾讯垄断纠纷案，我们将跟踪报道事件的后续进展。

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