为游说华盛顿政府，美国企业花6千万美元

不久前，美国联邦政府发布公示显示，去年五大科技公司脸书、亚马逊、谷歌、苹果、微软总共花费6100万美元游说政府。

在美国做生意需要应对复杂的监管，企业为了理顺错综复杂的法律和政策，或者直接与关键掌权人面谈，就需要有人来做引导，在美国，做这份引导工作的人叫做说客。



说客是一份正式职业。据《晚点Late Post》报道，2020 年，美国注册在案的职业说客有 1.1 万人，通过他们花出去的游说费用有 35 亿美元。这些钱被用于支付说客工资和差旅费用，举办活动邀请政府官员。

2020年疫情肆虐，美国经历了多次社会运动，又是换届的政治大年，科技企业面对的风险相应增加。脸书、苹果、谷歌和亚马逊都是2020年美国国会反垄断调查的对象。

脸书2020年游说支出将近2000万美元， 主要游说的政策包括著作权改革、选举事务、内容政策、移民议题以及海外税务。

亚马逊电商和云业务势头凶猛，这家企业花了1786万美元游说，主要的游说项目是宽频网络、智慧财产权和邮政事务改革。同时，亚马逊也花了不少力气沟通医疗和《Justice in Policing Act》法案等事宜，这应该跟去年爆发的不当执法有关。

其它三家谷歌、苹果、微软支出都不到1000万，但花费也高出国内企业在美国的花费。

谷歌去年花费2100万美元，今年业务中心往世界其它地区扩张，游说花了753万美元，主要就在线广告监管、学生数字隐私、流行病联系追踪和竞争法等议题进行了接触。

2020年微软十分低调，但也花了940万美元。苹果花了670万美元游说，与去年相差不大。





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