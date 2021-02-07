比特币再次站上40000美元关口 矿机期货炒到几万一台

比特币再次站上40000美元关口，让加密货币行情再次火爆了一把。这是自2021年1月8日首次突破40000美元关口之后，又重新回到了原来的高点。不过比特币如此大起大落显然并没有影响投资者的热情，据了解主力矿机只有期货且被炒到了3-6万元一台不等。



比特币再次站上40000美元关口

不得不说这就是比特币的魅力，比特币年初至今累计上涨超10000美元，8天最高涨幅超40%。比特币价格持续上涨，其中最高有突破41000美元。目前主流矿机价格从3万至6万不等，挖矿约12个月才能回本。目前矿机价格飞上天，至少要等半年才有现货。

自1月8日突破40000美元关口后，比特币连涨势头止步，并不断向30000美元逼近，更在昨日比特币再次站上40000美元关口。根据行情数据，比特币于1月11日下跌8000美元，价格大幅跳水至31091美元，日跌幅高达20%，与近2个月以来的强劲涨势形成鲜明对比。

比特币再次站上40000美元关口，自然少不了专家出来分析。摩根大通的两位资深策略师周四发布报告，“比特币已经创下主要资产中有史以来最快的价格升值记录，目前的价格远远高于其挖矿成本，这意味着比特币回报率下降将是一个必然”。

比特币再次站上40000美元关口，只是如此频繁的剧烈波动，就别再说什么比特币未来会站上前台成为新的支付工具了，如此之大的波动显然并不适合流通。

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