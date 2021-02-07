前有英特尔官方旗舰店“挤爆牙膏”，如今乐视视频更新“欠122亿”新年图标，不得不说如今官方自黑玩得是越来越溜。2月6日晚间，很多眼尖的网友发现乐视视频官方低调的更新了APP图标。别的APP为了应景春节都是分多少亿红包，而乐视自嘲还欠122亿。



乐视悄然更新“欠122”亿新年图标

至于乐视为什么欠钱，我想就不用小编介绍了。不过乐视视频官方这种勇于自我调侃的自黑精神是值得鼓励的。这不禁令小编想起了前阵子靠欠债6个亿又圈粉了一波的罗永浩，如今这年月其实欠钱并不可怕，只要是敢于承担大家都会表示立即并他机会。



或许乐视视频官方更新“欠122亿”新年图标，而且官方也没有一句多余的解释和说明，其实此处无声胜有声了，这其中透着这么一股坦然和无奈。或许乐视视频也想表达跟罗老师一样的心境，虽然现在欠着很多钱，但是始终没有放弃，相信自己还要未来。



大家让一让，让乐视先薅

而且巧合的，有网友发现但这里的“欠 122 亿”可能并非是实际欠款金额，果把今年互联网大厂发的红包金额全部加在一起，刚好是122亿，那就正好补乐视视频“欠 122 亿”的窟窿了。有因此有网友调侃让乐视去把它们都薅光羊毛，自己欠的债就填平了。

好吧，是自嘲，还是炒作，还是另有寓意？对于乐视视频更新“欠122亿”新年图标，您又怎么看呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：乐视视频App图标:欠122亿 自嘲？炒作？还是别有用意？http://news.zol.com.cn/762/7624012.html