梁家辉当年一句经典台词 让马自达销量彻底凉凉

如果说过去一年在疫情的阴霾中哪个行业复苏最快，我想说汽车行业绝对是逆势猛增。近期四大日系车长纷纷交出2021年1月份的成绩单，丰田、本田、日产纷纷增长，唯独“东瀛宝马”之称的马自达出现下滑，难道梁家辉的当年一句台词真把马自达给坑了？



四大日系车企交出成绩单

中国有句老话叫做“逆水行舟不进则退”，况且还是在别的品牌都出现如此之大的增幅的情况下。如今特斯拉、比亚迪、五菱宏光等新能源势力风头正盛，传统丰田和日产也交出了30%和23%增幅的出色成绩，这让一直拥有良好驾控口碑的马自达情何以堪。

那么问题来了，别的车企都在增长，是什么让“东瀛宝马”马自达逆势下滑呢？说到这里笔者突然想起了在网络上一直非常火爆的“梁家辉马自达塞车梗”，尤其是在抖音火爆之后，这段配音或者演绎也被经常搬出来调侃，久而久之其实马自达品牌真的很受伤。



梁家辉一句台词坑哭马自达

而这个热门的桥段来自电影《黑金》，影片中梁家辉扮演的周大哥对迟到的老板说：“我们坐的都是奔弛，劳斯莱斯，你坐马自达，怪不得你会塞车！你坐马自达，根本就没有资格开这个会哦。”就这一句成为口口相传的老梗，马自达品牌真是躺枪。



回到销量数据来看，丰田旗下卡罗拉、雷凌、RAV4荣放、凯美瑞、威兰达等车型表现较好。同时丰田旗下的雷克萨斯表现同样优异，其1月销量达24269辆，同比增长了86.4%，成功超越凯迪拉克。而本田虽然也是小幅增长，但相比去年12月居然下降了25%。



马自达投诉数量位居2020年榜首

而日产一直非常懂中国市场，比如轩逸奇骏等车经常是销量榜前几名的常客。整体来看，日产凭借着轩逸、奇骏、逍客等车型的热销，该品牌1月份销量突破14万台，同比增长率高达23.8%，这样的销量比较闲可谓正常水平，如果再有点新车型估计会更强。

而说到马自达，其实称其销量逆势下滑时梁家辉台词的影响只不过是调侃，不难发现马自达至今车型都比较陈旧，车型更新速度也比较慢。另外在市场营销方面，马自达也一直比较偏弱。而在车质网的投诉上，部分车型异响较多反馈比较普遍，也可能影响了销量。

不得不说，在很多车评人和老司机的口空，那自大就是优良操控的代表，但是一致叫好不叫座，或许品牌方和主机厂真该找找自己的原因了。

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