全球哪个品牌汽车最受欢迎：特斯拉登顶 英菲尼迪垫底

经常关注汽车资讯的小伙伴一定对消费者报告有一定了解，因为这是美国相对一个比较权威且独立和中立机构，因此起调查的数据和发布的排行榜在全球范围内都有一定的影响力。哪个汽车品牌最受欢迎？据该机构调查特斯拉再次脱颖而出，而排在最末尾的是英菲尼迪。

《消费者报告》由美国消费者联盟（Consumers Union）主办出版。作为一个独立的非盈利组织，美国消费者联盟以向消费者提供涵盖产品、服务、个人理财、健康和营养等领域的中立信息为宗旨。消费者报告希望通过最新的车主满意度调查报告给出较为客观的回答。



特斯拉登顶

那么他们是怎么进行调查工作的呢？



该媒体对各种汽车品牌的 36.9 万名车主发起问卷调查，然后从收集的车主满意度调查中得出数据。对车主提出的最重要的问题是：“他们会不会再次购买自己的车辆？”，消费者报告还会根据驾驶体验、舒适度、保值性、车载电子设备和座舱储物等方面进一步进行排名。

特斯拉以 88 分（满分 100 分）的成绩位居榜首，不过林肯（Lincoln）以 79 分的成绩位居第二。Ram 和 Chrysler 均以 76 分并居第三。凯迪拉克和英菲尼迪分别以 59 分和 48 分排在最末尾。虽然有部分车型的评价还不错，但是整体上来说这两个品牌的满意度很低。



特斯拉登顶

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：全球哪个品牌汽车最受欢迎：特斯拉登顶 英菲尼迪垫底http://news.zol.com.cn/762/7623442.html