此前瑞幸咖啡在美国赔偿1.8亿美元达成和解，基本宣告着瑞幸咖啡财务造假事件已经接近尾声。今日，网络上再度传出“瑞幸咖啡在美国申请破产保护”的消息，再度依法关注。针对瑞幸咖啡在美国申请破产保护的说法，瑞幸官方却回应称这是一个“好消息”。



瑞幸咖啡在美国申请破产保护

针对瑞幸咖啡在美国申请破产保护的消息，瑞幸咖啡表示，请大家稍安勿躁，这是一个错误的理解。为推进公司转型，公司在美国正式开启破产程序。公司在中国的所有门店仍在营业并为客户提供服务，预计对日常运营没有重大影响。

瑞幸咖啡在美国申请破产保护，所谓破产保护是指不管债务人是否有偿付能力，当债务人自愿向法院提出或债权人强制向法院提出破产重组申请后，债务人要提出一个破产重组方案，就债务偿还的期限、方式以及可能减损某些债权人和股东的利益作出安排。



国内门店不受影响正常营业

作为公司重组的重要步骤，也是开曼程序下常见做法，临时清盘人向美国法院提起程序，寻求美国法院对于公司目前在开曼进行的临时清盘程序的认可。瑞幸咖啡在美国申请破产保护将会暂停美国境内针对公司的诉讼程序，为完成开曼重组创造条件并有序完成重组。

尽管瑞幸咖啡在美国申请破产保护，但是瑞幸官方称公司和门店运营稳定、经营一切正常，将持续为消费者提供高品质、高性价比的产品和服务。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：瑞幸咖啡在美国申请破产保护 官方却说是一个“好消息”http://news.zol.com.cn/762/7623340.html